Walter De Silva: «La mia supercar cinese nata in Emilia» (Di giovedì 6 maggio 2021) Il grande designer ha realizzato per la joint venture italo-sino-americana un'auto avveniristica. Un bolide «pulito» che verrà prodotto nella Motor Valley e ambisce a fare concorrenza a miti come Ferrari e Lamborghini. Con un miliardo di euro d'investimento. «Perché hanno pensato di costruirlo qui? Perché se si vuole aggiungere forza vitale, amore e passione per l'automobile, allora bisogna venire nel nostro Paese». E' rossa, è velocissima ed è nata nella Motor Valley Emiliana. Ma non è la Ferrari: si chiama Hongqi S9 ed è la prima automobile cinese progettata e fabbricata in Italia. A produrla, probabilmente a Reggio Emilia ma la sede dello stabilimento non è stata ancora definita, sarà una joint venture formata da una nuova società specializzata nell'ingegneria e nel design, la Silk Ev, e da una delle più grandi case ...

