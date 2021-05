(Di giovedì 6 maggio 2021) Va aldae fa unGirolametto è morta carbonizzata nella sua auto dopo un. La 19enne avrebbe dovuto iniziare quel giorno il suoda. L’ultimo messaggiodial fidanzato 30enne. “Ti chiamo quando arrivo e ti racconto la giornata”. Poco tempo dopo, lo schianto che l’ha uccisa. Ieri sarebbe stata la suagiornata didaGirolametto era emozionata per quel nuovo inizio, ma la sua vita è stata spezzata in modo atroce da unstradale. La 19enne di Riese Pio X (Treviso) è morta carbonizzata all’interno della Fiat Punto che stava guidando. ...

Advertising

Ed52926520 : RT @AdriMCMLXI: Va al tirocinio da infermiera e fa un incidente: Elisa ha chiesto aiuto 5 volte prima di morire - Herbert403 : RT @AdriMCMLXI: Va al tirocinio da infermiera e fa un incidente: Elisa ha chiesto aiuto 5 volte prima di morire - AdriMCMLXI : Va al tirocinio da infermiera e fa un incidente: Elisa ha chiesto aiuto 5 volte prima di morire - giambarombi : RT @fanpage: Ieri sarebbe stata la sua prima giornata di tirocinio da infermiera. - chemy2 : RT @fanpage: Ieri sarebbe stata la sua prima giornata di tirocinio da infermiera. -

Ultime Notizie dalla rete : tirocinio infermiera

Nurse24

...staccata dell'Università di Padova a Feltre e ieri sarebbe stata la sua prima giornata di. 19enne di Riese Pio X, studentessa universitaria che sognava di diventare. Un sogno ...Stava raggiungendo in auto la casa di riposo di Montebelluna dove avrebbe dovuto iniziare il suocomequando ha perso la vita in un terribile incidente stradale . Elisa Girolametto, 19enne di Riese Pio X, studentessa universitaria, è scomparsa alle 5.30 di ieri mattina. ...Per candidarsi alle offerte del centro per l’impiego di Prato basta connettersi al sito internet www.centroimpiegoprato.it nella pagina offerte d lavoro. Gli interessati possono consultare gli annunci ...Giorgio Gheno l’aveva conosciuta alla Croce Rossa di Bassano, dove entrambi operavano «Il suo primo turno nella rsa, era felicissima. Lei viveva per aiutare chi ha bisogno di aiuto» ...