Ultime Notizie Roma del 06-05-2021 ore 18:10 (Di giovedì 6 maggio 2021) Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno Vincenzo a covid in primo piano Italia aveva ragione all’inizio della pandemia quando con un appello chiede la solidarietà e il coordinamento dell’Europa e quanto riconosce la presidente della commissione von der leyen e dovevamo intervenire dice questo è quello che abbiamo fatto nel suo discorso sullo stato dell’Unione città in moto Icardi donna Milani spiega che con già 200 milioni di dosi distribuite campagna vaccinale dell’Unione Europea è un successo per con i vertici di Roma del 21 Maggio prossimo inizia il Rinascimento della Salute la cronaca un uomo di 46 anni è morto mentre stava lavorando in un cantiere nella Bassa Bergamasca l’operaio è morto schiacciato da un carico che è caduto dall’alto episodio poco dopo le 10 sul posto Sono stati inviati un’ambulanza e ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 6 maggio 2021)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno Vincenzo a covid in primo piano Italia aveva ragione all’inizio della pandemia quando con un appello chiede la solidarietà e il coordinamento dell’Europa e quanto riconosce la presidente della commissione von der leyen e dovevamo intervenire dice questo è quello che abbiamo fatto nel suo discorso sullo stato dell’Unione città in moto Icardi donna Milani spiega che con già 200 milioni di dosi distribuite campagna vaccinale dell’Unione Europea è un successo per con i vertici didel 21 Maggio prossimo inizia il Rinascimento della Salute la cronaca un uomo di 46 anni è morto mentre stava lavorando in un cantiere nella Bassa Bergamasca l’operaio è morto schiacciato da un carico che è caduto dall’alto episodio poco dopo le 10 sul posto Sono stati inviati un’ambulanza e ...

