Toscana: isola di Capraia è covid free. Presto anche Giglio e Giannutri (Di giovedì 6 maggio 2021) Il piano di vaccinazione anti covid del Governo per le isole minori coinvolgerà domani, venerdì 7 e sabato 8 maggio l'isola di Capraia dell'arcipelago toscano. Sul posto interverrà la Difesa, in particolare la Marina militare, per il completamento della vaccinazione di tutti i residenti, in stretta collaborazione con il personale della Asl nord ovest L'articolo proviene da Firenze Post.

