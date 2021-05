The Division: Heartland, un film su Netflix e il mobile game annunciati da Ubisoft – Notizia – PCVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di giovedì 6 maggio 2021) Ubisoft ha annunciato diverse novità riguardanti l’universo di The Division: dall’esperienza free-to-play Heartland al film in arrivo su Netflix, passando infine per il mobile game.. The Division: Heartland è una nuova esperienza free-to-play ambientata nell’universo di The Division, ma non è l’unica novità annunciata da Ubisoft: ci sono anche un film in arrivo su Netflix e un mobile game. Forte dei suoi 40 milioni di giocatori, la serie di The Division rappresenta in questo momento una delle proprietà intellettuali più forti della casa francese, che ovviamente vuole capitalizzare questa popolarità in vari modi. Il ... Leggi su helpmetech (Di giovedì 6 maggio 2021)ha annunciato diverse novità riguardanti l’universo di The: dall’esperienza free-to-playalin arrivo su, passando infine per il.. Theè una nuova esperienza free-to-play ambientata nell’universo di The, ma non è l’unica novità annunciata da: ci sono anche unin arrivo sue un. Forte dei suoi 40 milioni di giocatori, la serie di Therappresenta in questo momento una delle proprietà intellettuali più forti della casa francese, che ovviamente vuole capitalizzare questa popolarità in vari modi. Il ...

Advertising

Asgard_Hydra : The Division: Heartland, un film su Netflix e il mobile game annunciati da Ubisoft - - GamingToday4 : The Division: Heartland, un film su Netflix e il mobile game annunciati da Ubisoft - PierreSBK71 : News: Tom Clancy’s The Division, tante novità in arrivo! - Console_Tribe : The Division: Ubisoft espande l’universo con un free-to-play, gioco mobile, romanzo e film Netflix -… - Il_Paradroide : RT @IGNitalia: Annunciato #TheDivision: Heartland, un nuovo gioco standalone e F2P ambientato nell'universo del titolo di Ubisoft. Ma non è… -