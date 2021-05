S&P, De Vito: migliora il bilancio di Roma (Di giovedì 6 maggio 2021) Roma – “Standard and Poor’s ha migliorato l’outlook del Comune di Roma, passato da negativo a stabile, confermando la valutazione a BBB. Un risultato che, da Presidente dell’Assemblea Capitolina, rivendico con grande forza perche’ come ricordo spesso ma soprattutto come prevede la legge (l’art. 42 del TUEL) i Bilanci vengono approvati dall’Aula, che ringrazio in tutte le sue componenti e forze politiche per l’enorme lavoro svolto” ha dichiarato in una nota il presidente dell’Assemblea Capitolina, Marcello De Vito. “Un’attivita’ di esame e di approvazione dei Bilanci che, per rispettare i termini, spesso l’Assemblea ha svolto nell’ultima decade di dicembre o a stretto ridosso della pausa estiva.” “Non parlavo a caso quando affermavo che la forza di un’Amministrazione risiede nella sua capacita’ di organizzare e ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 6 maggio 2021)– “Standard and Poor’s hato l’outlook del Comune di, passato da negativo a stabile, confermando la valutazione a BBB. Un risultato che, da Presidente dell’Assemblea Capitolina, rivendico con grande forza perche’ come ricordo spesso ma soprattutto come prevede la legge (l’art. 42 del TUEL) i Bilanci vengono approvati dall’Aula, che ringrazio in tutte le sue componenti e forze politiche per l’enorme lavoro svolto” ha dichiarato in una nota il presidente dell’Assemblea Capitolina, Marcello De. “Un’attivita’ di esame e di approvazione dei Bilanci che, per rispettare i termini, spesso l’Assemblea ha svolto nell’ultima decade di dicembre o a stretto ridosso della pausa estiva.” “Non parlavo a caso quando affermavo che la forza di un’Amministrazione risiede nella sua capacita’ di organizzare e ...

Netflix_PH : bella ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? sabina? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?… - LegaSalvini : Attilio Fontana: 'Io avevo suggerito un anno fa, prima che scoppiasse la pandemia, di imporre quarantene per chi ar… - OfficialUSLecce : Marco #Mancosu rappresenta al meglio i valori dell'U.S. Lecce e di tutti i suoi tesserati, valori che rendono poss… - Agenpress : Scuola. Bianchi: a settembre tutti gli studenti in classe in sicurezza. No classi pollaio - n_e_s_s_uno : RT @SalaLettura: Eppure gli specchi, a meno che non siano deformanti,si limitano a riflettere con perfetta congruenza ciò che hanno di fron… -