Shevchenko | «Vorrei allenare un club di livello internazionale Sul Milan…»

(Di giovedì 6 maggio 2021) Andryha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Repubblica. Le sue dichiarazioni Andry, ex attaccante storico del Milan ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Repubblica, ecco le sue parole: Sulla sua figura uguale alla Champions League: «L’identificazione è giusta. La mia unica possibilità di farmi vedere fuori dall’Ucraina era la Coppa. E siccome con Lobanovskyi la Dynamo Kiev faceva ottimi risultati e io ero al centro di quel progetto, Braida e Galliani sono venuti a vedermi. Per questo poi ho avuto la possibilità di finire al Milan». Sulla Superlega: «Che così si distrugge il calcio, la tradizione. La formula che hanno inventato non l’ho capita. Negli Usa il modello di business è anche migliore di quelli europei. Però ci sono dei principi base: la squadra peggiore sceglie il migliore giocatore e poi non è ...

Andriy si racconta. Nel corso di un'intervista a Repubblica, l'attuale ct dell'Ucraina spiega: 'Superlega? Così si distrugge il calcio, la tradizione. La formula che hanno inventato non l'ho capita. Negli Usa il modello di business è anche migliore di quelli europei. Però ci sono dei principi base: la squadra peggiore sceglie il migliore giocatore e poi non è ... Non mi chieda dove, ma vorrei un club di livello internazionale'. Shevchenko auspica di rivedere il Milan in Champions. Sente spesso Maldini e sogna di guidare un club.