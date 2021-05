Schianto sul Raccordo | morto Simone Piromalli | testimone chiave dell’omicidio di Luca Sacchi

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 6 maggio 2021) E’, il 21ennedi, una delle due vittime dell’incidente mortale avvenuto oggi intorno alle ore 13:00 sul GrandeAnulare di Roma, tra un carroattrezzi e uno scooter Beverly all’altezza del km 27,300 tra le uscite 11 “Nomentana” e 12 “Centrale del Latte” in carreggiata interna. Insieme a lui è deceduta anche una ragazza sua coetanea. La coppia si è schiantata contro il carroattrezzi fermo nella corsia di emergenza. Il mezzo pesante appartiene a una ditta non autorizza a lavorare sulAnulare: adesso sarà la polizia a dover far l luce sul motivo per cui si trovava in quel punto. Chi è...