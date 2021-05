Roma | Donadoni | “Mourinho costruirà solide basi | sono curioso di scoprire una cosa”

(Di giovedì 6 maggio 2021)avrà la possibilità di impiantareper il futuro.Queste le parole di Roberto, ex tecnico di Parma e Bologna intervenuto in merito all'approdo di Josèsulla panchina della.Un tecnico con esperienza carattere e leadership pura. L’eroe del triplete dell’Inter nel 2010, torna in Italia dopo 11 anni, pronto a scrivere una nuova pagina della sua prestigiosa carriera. Un’ambiente – quello capitolino – che sembra essersi discostato dalle delusioni stagionali per concentrarsi sull’approdo dello Special One a partire dalla prossima stagione.In un'intervista esclusiva concessa ai microfoni di Sky Sport, l'ex commissario tecnico della Nazionale azzurra ha detto la sua rispetto alla prossima nuova gestione dell'allenatore ...

... "ListItem", "position": 1, "name": "Serie A", "item": "https://www.itasportpress.it/serie - a/" } , { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": ": 'Mourinho ha tutto per far bene a. ...Jose Mourinho allaè l'argomento clou di questa settimana: ecco le parole di Robertosull'arrivo del tecnico portoghese Robertoè intervenuto ai microfoni di Sky Sport. "Per Mourinho ci sarà tanta ...A Roma regna il fermento per l'arrivo di José Mourinho nella prossima stagione. I tifosi giallorossi sognano un futuro fatto di grandi vittorie. Ma sarà davvero così? Il tecnico Roberto Donadoni ne pa ...L’allenatore ha parlato del nuovo tecnico giallorosso Anche Roberto Donadoni ha espresso il suo parere sull’ingaggio di José Mourinho da parte della Roma. L’allenatore è intervenuto ai microfoni di Sk ...