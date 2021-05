Roma, cimiteri al collasso. Ama accusa Raggi: “In tre anni zero soldi” (Di giovedì 6 maggio 2021) Roma,6 mag – Nella Capitale non si può neanche morire in pace: i cimiteri capitolini sono al collasso e, in questa situazione di assoluto disagio, c’è il tiro a rimpallo tra le varie autorità preposte. Ora Ama accusa la Raggi. cimiteri, Ama vs Raggi: “Pochissime risorse” “Quando nel ’98 Roma ha affidato i servizi cimiteriali ad Ama, l’azienda poteva contare su 350 persone, oggi possiamo contare su 240 per far fronte a una situazione importante come quella Covid” spiega l’Amministratore Unico di Ama, Stefano Zaghis, che lancia un pesante j’accuse a Virginia Ragg: “negli anni dal 2007 al 2014 Ama poteva contare su 4 milioni e 400mila euro l’anno, poi dall’1 gennaio 2015 fino al 2019 – nel pieno dell’era ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 6 maggio 2021),6 mag – Nella Capitale non si può neanche morire in pace: icapitolini sono ale, in questa situazione di assoluto disagio, c’è il tiro a rimpallo tra le varie autorità preposte. Ora Amala, Ama vs: “Pochissime risorse” “Quando nel ’98ha affidato i serviziali ad Ama, l’azienda poteva contare su 350 persone, oggi possiamo contare su 240 per far fronte a una situazione importante come quella Covid” spiega l’Amministratore Unico di Ama, Stefano Zaghis, che lancia un pesante j’accuse a Virginia Ragg: “neglidal 2007 al 2014 Ama poteva contare su 4 milioni e 400mila euro l’anno, poi dall’1 gennaio 2015 fino al 2019 – nel pieno dell’era ...

