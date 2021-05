Rapper trovato in possesso di 2683 dosi di droga. Il giudice lo salva: “Aumenta la creatività” (Di giovedì 6 maggio 2021) Il Rapper Kaprio è stato trovato in possesso di 2005 dosi medie singole di hashish e 678 di marijuana ma il giudice del tribunale di Torino ha deciso di applicare la pena dell’uso personale. Ecco perchè. La legge è uguale per tutti. Lo sancisce la nostra costituzione ma non sempre la regola viene rispettata. Ne è la L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di giovedì 6 maggio 2021) IlKaprio è statoindi 2005medie singole di hashish e 678 di marijuana ma ildel tribunale di Torino ha deciso di applicare la pena dell’uso personale. Ecco perchè. La legge è uguale per tutti. Lo sancisce la nostra costituzione ma non sempre la regola viene rispettata. Ne è la L'articolo proviene da Leggilo.org.

DSantanche : Questo rapper che di tanto in tanto spacca le vetrine, è stato trovato con 2005 dosi singole di hashish e 678 di ma… - anto_galli4 : RT @rej_panta: Gli italiani non possono lavorare, i drogati sono liberi. Il rapper sfascia vetrine, trovato in possesso di stupefacenti par… - albertamanzoni : RT @ilgiornale: Sofian Naich è stato trovato con mezzo chilo di droga leggera. Ma per il giudice non c'è spaccio: 'È un musicista, in quei… - StefaniaVaselli : RT @rej_panta: Gli italiani non possono lavorare, i drogati sono liberi. Il rapper sfascia vetrine, trovato in possesso di stupefacenti par… - MaxZo_ : RT @rej_panta: Gli italiani non possono lavorare, i drogati sono liberi. Il rapper sfascia vetrine, trovato in possesso di stupefacenti par… -