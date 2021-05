Psg | dalla Francia | pronto un biennale per Messi a cifre stellari

(Di giovedì 6 maggio 2021) Il Psg vuolee stavolta sembra voler fare sul serio per arrivare alla Pulce. Secondo quanto riferito da Le Parisien,sono ormai sicuri che per vincere la Champions la squadra di Pochettino, argentino come il fuoriclasse del Barcellona, vuole il giocatore più forte al mondo. Per farlo l’intenzione è quella di proporgli un, nettamente superiori a quelle che percepisce in blaugrana, e con opzione per il terzo. Se l’offerta dovesse essere vera,, che già un anno fa voleva cambiare aria, difficilmente direbbe no. SportFace.

Il Psg vuole Messi e stavolta sembra voler fare sul serio per arrivare alla Pulce. Secondo quanto riferito da Le Parisien, dalla Francia sono ormai sicuri che per vincere la Champions la squadra di Po ...Il Paris Saint-Germain ha deciso: Alessandro Florenzi non resterà a Parigi e quindi tornerà a Roma. Il terzino italiano è stato tra i peggiori nella doppia sfida contro il Manchester City e ha saltato ...