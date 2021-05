Padre di un trans di 4 anni protesta | “La gente lo chiama ancora bambina”

(Di giovedì 6 maggio 2021) Londra, 6 mag – Ildi uno dei bambinipiù giovani del Regno Unito, insiste sul fatto che sua figlia di quattro“non è mai stato una femmina” dalla nascita eindignato: “Lagli si rivolgecome una”. Stormy,a 4Matthew Stubbings e la moglie Klara Jeynes, entrambi 44, di Doncaster in Inghilterra, sostengono che la loro figlia (ora figlio) Stormy, una di due gemelli, avrebbe iniziato a mostrare di identificarsi come maschio a 18 mesi di età. “Odiava le trecce e i vestiti” Ildi Stormy dice che suo figlio “odiava le trecce e i vestiti” o anche le “belle scarpe”, e all’età di duee mezzo e che disse alla sua ...

Alessandro_Amad : RT @IlPrimatoN: 'Questo triste mondo malato' - Gertrud84929332 : RT @IlPrimatoN: 'Questo triste mondo malato' - __WolfHeart__ : RT @IlPrimatoN: 'Questo triste mondo malato' - IlPrimatoN : 'Questo triste mondo malato' - Ueom_byoung : RT @Radfem_Italia: Il transgender più giovane della Gran Bretagna ha 4 anni. Il padre sostiene che la bambina gli avrebbe detto: 'Non sono… -

Ultime Notizie dalla rete : Padre trans

Il Primato Nazionale

... in arte Fumettibrutti, che racconterà la sua complicata adolescenza dae le enormi ... Miose ne è andato di casa che avevo cinque anni. Mia mamma faceva la tata: con tanti sacrifici mi ha ...... ha detto da ex campione olimpico di decathlon che le pare sleale che legareggino con le donne". Citando le parole profetiche pronunciate nel 1984 da Ivan Illich,dell'ecologismo europeo:...Ex campione di decathlon e padre di due sorelle di Kim Kardashian, è una vecchia amica di Donald TrumpView on euronews ...Il padre arrestato in Canada. Combattiamo la false informazioni veicolate online, sui giornali e in televisione. Scopri di più su Butac.it.