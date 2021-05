Monica Bellucci: David di Donatello 2021 alla sua carriera di “icona globale” (Di giovedì 6 maggio 2021) Come fai a non premiare un’icona globale… Monica Bellucci è il David Speciale 2021. Da Città di Castello al David di Donatello 2021 alla carriera. Quella di icona globale. Perché ci sono le attrici protagoniste, le attrici non protagoniste e poi c’è lei. Unica candita/vincitrice del premio alla carriera di icona globale. Un David speciale. Ed è giusto così… Quando martedì 11 maggio salirà sul palcoscenico in diretta tv (in prima serata su Rai 1), tutta la sua vita le passerà davanti agli occhi. Un film lungo il tempo necessario ad attraversare la platea. Con tutti in piedi. ... Leggi su amica (Di giovedì 6 maggio 2021) Come fai a non premiare un’è ilSpeciale. Da Città di Castello aldi. Quella di. Perché ci sono le attrici protagoniste, le attrici non protagoniste e poi c’è lei. Unica candita/vincitrice del premiodi. Unspeciale. Ed è giusto così… Quando martedì 11 maggio salirà sul palcoscenico in diretta tv (in prima serata su Rai 1), tutta la sua vita le passerà davanti agli occhi. Un film lungo il tempo necessario ad attraversare la platea. Con tutti in piedi. ...

