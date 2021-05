Maria Tona sbotta su Uomini e Donne e avverte: “A fine maggio racconterà tutto” (Di giovedì 6 maggio 2021) Fino a un paio di mesi fa circa, la dama romana Maria Tona era una delle protagoniste di punta del trono over di Uomini e Donne. Costantemente attaccata da Gianni Sperti, spesso però la donna era difesa dall’altra opinionista, Tina Cipollari. A un certo punto, però, Maria non è più stata presente in puntata. Poco fa, su Instagram, ha confermato di non essere stata più chiamata dalla redazione. Maria Tona non ci sta: le parole su Uomini e Donne e la promessa Da un giorno all’altro, insomma, hanno preferito lasciarla a casa e tenere altri personaggi quali per esempio Armando o Biagio (anche loro attaccati da Gianni e non propriamente rispettosi nei confronti della redazione, soprattutto il primo). Interrogata in merito, ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 6 maggio 2021) Fino a un paio di mesi fa circa, la dama romanaera una delle protagoniste di punta del trono over di. Costantemente attaccata da Gianni Sperti, spesso però la donna era difesa dall’altra opinionista, Tina Cipollari. A un certo punto, però,non è più stata presente in puntata. Poco fa, su Instagram, ha confermato di non essere stata più chiamata dalla redazione.non ci sta: le parole sue la promessa Da un giorno all’altro, insomma, hanno preferito lasciarla a casa e tenere altri personaggi quali per esempio Armando o Biagio (anche loro attaccati da Gianni e non propriamente rispettosi nei confronti della redazione, sopratil primo). Interrogata in merito, ...

