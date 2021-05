Lo Zimbabwe mette in vendita permessi per poter cacciare fino a 500 elefanti

(Di giovedì 6 maggio 2021) (Foto: MARCO LONGARI/Getty Images)Insaranno vendutiperdare la caccia e sparare, come attività “turistica”, a circa 500. Lo ha annunciato l’agenzia per la fauna del paese africano, nel tentativo di recuperare le perdite di entrate causate dal blocco del turismo, dovuto alla pandemia da coronavirus. I diritti di caccia per glivanno da circa 10mila a 70mila dollari, a seconda delle dimensioni dell’animale, e la maggior parte delle persone che pagano per questo servizio provengono dagli Stati Uniti. Tuttavia, l’annuncio ha risollevato un forte dibattito interno sul ruolo della caccia nei parchi del paese. Con circa 100mila esemplari, inè presente la seconda più grande comunità di pachidermi in Africa, dopo quella del Botswana. La ...

Il governo dello Zimbabwe ha deciso di mettere in vendita le licenze per uccidere fino a 500 elefanti entro il 2021 per risollevare il Paese dalla crisi.