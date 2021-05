L’Isola dei Famosi 2021 stasera non va in onda: perché, il motivo (Di giovedì 6 maggio 2021) perché L’Isola dei Famosi 2021 stasera – giovedì 6 maggio 2021 – non va in onda su Canale 5? Mediaset ha deciso di attuare un cambio di programmazione per il reality di Ilary Blasi. Da maggio infatti il programma non andrà più in onda il giovedì sera, ma il venerdì prendendo il posto che dello show di Pio e Amedeo, Felicissima sera. Confermato, invece, l’appuntamento del lunedì sera. I motivi di questo cambiamento? In primis gli ascolti non proprio esaltanti che il reality show sta ottenendo ogni giovedì sera. Inoltre il giovedì Ilary Blasi è costretta a registrare il programma con qualche ora di anticipo per lasciare spazio a Supervivientes, L’Isola dei Famosi spagnola. Ma vediamo insieme la programmazione ... Leggi su tpi (Di giovedì 6 maggio 2021)dei– giovedì 6 maggio– non va insu Canale 5? Mediaset ha deciso di attuare un cambio di programmazione per il reality di Ilary Blasi. Da maggio infatti il programma non andrà più inil giovedì sera, ma il venerdì prendendo il posto che dello show di Pio e Amedeo, Felicissima sera. Confermato, invece, l’appuntamento del lunedì sera. I motivi di questo cambiamento? In primis gli ascolti non proprio esaltanti che il reality show sta ottenendo ogni giovedì sera. Inoltre il giovedì Ilary Blasi è costretta a registrare il programma con qualche ora di anticipo per lasciare spazio a Supervivientes,deispagnola. Ma vediamo insieme la programmazione ...

Advertising

trash_italiano : ?? Ubaldo Lanzo abbandona l'Isola dei Famosi (fonte TvBlog): sono quindi in totale 6 i concorrenti che hanno deciso… - ansaeuropa : 'Facciamo appello alla calma e alla moderazione', ha aggiunto la portavoce della @EU_Commission riguardo la mobili… - stanchina_ : Dovrebbero fare l'isola dei non famosi, parteciperei subito solo per perdere finalmente peso dopo anni. Credo sia l'unica opzione rimasta - Ringooostar1 : RT @arianagrimmie: Non guardo l’isola dei famosi, ma conosco awed come youtuber da anni e mi chiedo come sia possibile che nessuno lo stia… - MicheliniSerena : RT @arianagrimmie: Non guardo l’isola dei famosi, ma conosco awed come youtuber da anni e mi chiedo come sia possibile che nessuno lo stia… -