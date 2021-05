(Di giovedì 6 maggio 2021) Il comandante di uno didelè statoal largo di Misurata, a circa 30 miglia dalla costa della. A riferirlo all’agenzia Agi è stato ildella cittadina in provincia di Trapani, Salvatore Quinci. Non sono chiare le condizioni di salute del marinaio, al quale sta prestando soccorso la nave Libeccio della Marina Militare italiana. Idi avvertimento sono stati sparati verso due imbarcazioni, l’Aliseo e l’Artemide (entrambi della capitaneria didel), e sono partiti da una motovedetta della Guardia costiera libica. Il comandanteè Giuseppe Giacalone, a bordo della Aliseo, come ha confermato a Repubblica il figlio Alessandro che ora attende notizie sulla ...

Advertising

fanpage : Spari a nord est di Tripoli. Ferito un comandante italiano - zazoomblog : Libia spari contro pescherecci italiani: un ferito. Il sindaco di Mazara del Vallo: “Colpi ad altezza d’uomo” -… - kategullo75 : RT @ImolaOggi: Libia: spari contro peschereccio italiano, ferito comandante (gli amici di Di Maio...) - laregione : Spari a pescherecci italiani, un ferito, ma la Libia nega - TelevideoRai101 : Libia: spari a peschereccio italiano -

Ultime Notizie dalla rete : Libia spari

su peschereccio italiano . Le parole del sindaco di Mazara del Vallo Parlando delle notizie che arrivano dalla, 'non so nulla' dice Salvatore Quinci , il sindaco di Mazara del ......Lupi di Noi con l'Italia chiede al ministro degli Esteri Luigi Di Maio di riferire immediatamente sull'episodio e sullo stato dei rapporti con la, sottolineando che "la notizia degli...I colpi sparati da una motovedetta militare libica verso il peschereccio 'Aliseo'. La marina libica: 'solo colpi di avvertimento in aria' ...il senatore Alessandro Alfieri, capogruppo Pd in commissione Esteri, ha definito "grave e preoccupante" la notizia secondo cui la ...