‘Ladro di poesia’ | il libro del sannita Piramide vola su Amazon | “E’ un piccolo sogno”

(Di giovedì 6 maggio 2021) Tempo di lettura: 4 minutiCautano (Bn) – “Ladro di poesia nasce come una raccolta di storie che sono in racconto del mio modo di interagire col mondo”. Michele, 30enne di Cautano (Benevento) da due giorni con il suo “Ladro di poesia” è primo in classifica in poesie italiane su. Michele è uno scrittore che desidera mostrare attraverso le sue parole il suo sguardo sul mondo, sulla sua realtà. “Le mie poesia sono il racconto di come io vedo il mondo, di come il mondo interagisce con me – spiega il ragazzo – . Nella copertina delriassumo un po’ anche quale è anche lo spirito cioè ‘ho rubato e non mi pento; la mia arte e il vostro dolore’. Nel senso che io sono un filtro. Io filtro quello che vedo, io penso che l’arte fruisca liberamente in ognuno di noi. Poi l’artista riesce a coglierla, infatti l’artista ha questo ...