Isola dei Famosi 2021, provvedimenti per Awed? (Di giovedì 6 maggio 2021) A differenza di quello che pensano diversi telespettatori, a L'Isola dei Famosi i naufraghi soffrono davvero la fame e nessuno gli passa del cibo sottobanco. Quest'anno il concorrente che ha perso più kg è senza ombra di dubbio Awed. Basta confrontare le immagini di quando è partito per l'Honduras con quelle di questi giorni per rendersi conto di quanto sia cambiato il napoletano. Awed sta male? Stando ad alcune anticipazioni Awed non si è sentito bene e gli autori lo avrebbero fatto allontanare dall'Isola dei Famosi per alcuni accertamenti medici (così com'è successo ad Andrea Cerioli). Sembra che una volta tornato insieme agli altri vip il naufrago abbia rivelato che la produzione da ora in avanti concederà a tutti delle porzioni più abbondanti di cibo.

