Io, veneto, vi spiego perché Napoleone fu una sciagura (Di giovedì 6 maggio 2021) Il Trattato di Campoformio è una delle pagine più dolorose per la storia del veneto. Ecco perché nei giorni del 200° anniversario della scomparsa di Napoleone è straziante celebrare l'uom fatale Leggi su ilgiornale (Di giovedì 6 maggio 2021) Il Trattato di Campoformio è una delle pagine più dolorose per la storia del. Ecconei giorni del 200° anniversario della scomparsa diè straziante celebrare l'uom fatale

Advertising

__Giul : Vi spiego com'è vivere in Veneto: siamo già al bar con lo spritz in mano. Dopo due giorni di bevute. Però stamattin… - gnamnaa : c'è un audio che mi fa molto ridere vhe jo fatto ieri in cui spiego come si fa la carbonara con l'accento veneto - andreozzi93 : @JackGemma1 @simogattok @angelo_forgione @ivangallo80 Te la spiego facile:se mi dovessero chiamare a rendere dichia… -