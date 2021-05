Incendio a Portonovo | in fiamme una vasta porzione di vegetazione | intervento in corso dei vigili del fuoco

Advertising

YouTvrs : #Incendio a #Portonovo, l'intervento dei vigili del fuoco - -

Ultime Notizie dalla rete : Incendio Portonovo

AnconaToday

APPROFONDIMENTI CRONACAsul Conero, fiamme su un costone sopra a... quando lo chalet più trendy della baia fu incenerito da un devastantesu cui non è stata ... APPROFONDIMENTI LO CHOC Alba di fuoco a: lo chalet di Bonetti ridotto in cenere....ANCONA - Un incendio di vaste proporzioni si è sviluppato nel tardo pomeriggio a Portonovo. Sono in corso le operazioni da parte dei vigili del fuoco, intervenuti con più ...I vigili del fuoco stanno intervenendo nella baia di Portonovo per un incendio che ha coinvolto parte della vegetazione. Le squadre stanno lavorando all’altezza della rotatoria. Le fiamme hanno coinvo ...