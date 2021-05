Il supporto per laptop per i fanatici del multitasking (Di giovedì 6 maggio 2021) Utilizzare il laptop in qualsiasi luogo e situazione è il principale vantaggio dei freelance e di chi preferisce e può permettersi di lavorare o studiare lontano dall’ufficio e dall’aula. Ciò significa dover rinunciare a una postazione di lavoro ordinata ed efficace in termini di connettività per i vari dispositivi. Per tale motivo i cinesi di Maotoam hanno creato l’omonimo supporto per notebook, che grazie ai 13 ingressi in dotazione azzera limiti e preoccupazioni. Oltre alla compatibilità con Thunderbolt 3 e 4 e porte usb 4.0, può ricaricare fino a 5 device in contemporanea e ha tre uscite video per monitor esterni, due delle quali con risoluzione 4K. Con jack audio da 3,5mm, porta Ethernet da 1 Gbps, sei porte usb e slot per schede micro sd UHS-1, il supporto è sottile quanto basta per esser trasportato in borsa e caratterizzato da ... Leggi su wired (Di giovedì 6 maggio 2021) Utilizzare ilin qualsiasi luogo e situazione è il principale vantaggio dei freelance e di chi preferisce e può permettersi di lavorare o studiare lontano dall’ufficio e dall’aula. Ciò significa dover rinunciare a una postazione di lavoro ordinata ed efficace in termini di connettività per i vari dispositivi. Per tale motivo i cinesi di Maotoam hanno creato l’omonimoper notebook, che grazie ai 13 ingressi in dotazione azzera limiti e preoccupazioni. Oltre alla compatibilità con Thunderbolt 3 e 4 e porte usb 4.0, può ricaricare fino a 5 device in contemporanea e ha tre uscite video per monitor esterni, due delle quali con risoluzione 4K. Con jack audio da 3,5mm, porta Ethernet da 1 Gbps, sei porte usb e slot per schede micro sd UHS-1, ilè sottile quanto basta per esser trasportato in borsa e caratterizzato da ...

