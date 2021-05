Il segreto per un vero Hamburger di carne all’americana (Di giovedì 6 maggio 2021) Ecco la ricetta classica degli Hamburger di carne all'americana: schiacciatine di manzo cotte alla griglia e servite in un panino morbido con cipolla rossa, pomodoro e lattuga. Se amate le salse, ketchup e senape non possono mancare!Ingredienti per 4 persone 1kg di carne macinata di manzo sale e pepe q.b. 4 fette di formaggio svizzero (facoltativo) 4 panini morbidi da Hamburger senape q.b. ketchup q.b. 1 pomodoro affettato 1/2 cipolla affettata 4-8 foglie di lattuga PreparazionePreparazione: 10minuti › Cottura: 12minuti › Pronta in: 22minuti Dividere la carne in 4 parti uguali e compattarla delicatamente con le mani, formando 4 polpette schiacciate. Per assicurarsi che la carne rimanga succosa in fase di cottura, evitare di compattarla troppo. Salare e pepare le 4 ... Leggi su fattidigossip (Di giovedì 6 maggio 2021) Ecco la ricetta classica deglidiall'americana: schiacciatine di manzo cotte alla griglia e servite in un panino morbido con cipolla rossa, pomodoro e lattuga. Se amate le salse, ketchup e senape non possono mancare!Ingredienti per 4 persone 1kg dimacinata di manzo sale e pepe q.b. 4 fette di formaggio svizzero (facoltativo) 4 panini morbidi dasenape q.b. ketchup q.b. 1 pomodoro affettato 1/2 cipolla affettata 4-8 foglie di lattuga PreparazionePreparazione: 10minuti › Cottura: 12minuti › Pronta in: 22minuti Dividere lain 4 parti uguali e compattarla delicatamente con le mani, formando 4 polpette schiacciate. Per assicurarsi che larimanga succosa in fase di cottura, evitare di compattarla troppo. Salare e pepare le 4 ...

