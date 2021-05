I concorsi non servono a trovare necessariamente i migliori. Lettera (Di giovedì 6 maggio 2021) Inviata da Arabella Masiero - Gentile Barbara Floridia, Ho deciso di scriverle dopo aver letto alcune sue dichiarazioni, in particolare quando dice di auspicare e di adoperarsi per l’attuazione del concorso ordinario, perche’ “la scuola ha bisogno dei migliori”. Se non ricordo male anche la ministra Azzolina aveva detto qualcosa di simile. Scusi se mi permetto, ma onestamente sono stanca di queste affermazioni. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 6 maggio 2021) Inviata da Arabella Masiero - Gentile Barbara Floridia, Ho deciso di scriverle dopo aver letto alcune sue dichiarazioni, in particolare quando dice di auspicare e di adoperarsi per l’attuazione del concorso ordinario, perche’ “la scuola ha bisogno dei”. Se non ricordo male anche la ministra Azzolina aveva detto qualcosa di simile. Scusi se mi permetto, ma onestamente sono stanca di queste affermazioni. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : I concorsi non servono a trovare necessariamente i migliori. Lettera - ProDocente : I concorsi non servono a trovare necessariamente i migliori. Lettera - Vale79191615 : RT @Sonia60438897: Lotteremo finché l'art 10 lett.c DL 44/21 non verrà emendato. No ad una eccessiva discrezionalità degli enti. I concorsi… - Marica27764482 : RT @elisa_sbarbati: L'art.10 della Nuova Riforma dei Concorsi Pubblici va emendato. I ruoli di alta specializzazione devono essere predefi… - Vale79191615 : RT @elisa_sbarbati: L'art.10 della Nuova Riforma dei Concorsi Pubblici va emendato. I ruoli di alta specializzazione devono essere predefi… -