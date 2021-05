Giro d’Italia 2021 in tv: programma, dirette e rubriche RAI ed Eurosport (Di giovedì 6 maggio 2021) L’edizione numero 104 del Giro d’Italia 2021 di ciclismo su strada è in programma tra sabato 8 e domenica 30 maggio: previste 21 tappe (19 in linea e 2 cronometro individuali) inframmezzate da 2 giorni di riposo, entrambi di martedì (18 e 25 maggio). Andiamo a scoprire la copertura televisiva per le 21 tappe del Giro d’Italia 2021. Si parte sabato 8 da Torino con una cronometro individuale di 8.6 km, a seguire una tappa per velocisti la Stupinigi (Nichelino)-Novara ed una per fughe o finisseur la Biella-Canale. Primo arrivo in salita a Sestola (martedì 11), poi Modena-Cattolica per velocisti, infine giovedì 13 impegnativa frazione tra Grotte di Frasassi ed Ascoli Piceno. Domenica 16 arrivo in quota a Campo Felice, poi L’Aquila-Foligno a precedere il primo giorno di ... Leggi su oasport (Di giovedì 6 maggio 2021) L’edizione numero 104 deldi ciclismo su strada è intra sabato 8 e domenica 30 maggio: previste 21 tappe (19 in linea e 2 cronometro individuali) inframmezzate da 2 giorni di riposo, entrambi di martedì (18 e 25 maggio). Andiamo a scoprire la copertura televisiva per le 21 tappe del. Si parte sabato 8 da Torino con una cronometro individuale di 8.6 km, a seguire una tappa per velocisti la Stupinigi (Nichelino)-Novara ed una per fughe o finisseur la Biella-Canale. Primo arrivo in salita a Sestola (martedì 11), poi Modena-Cattolica per velocisti, infine giovedì 13 impegnativa frazione tra Grotte di Frasassi ed Ascoli Piceno. Domenica 16 arrivo in quota a Campo Felice, poi L’Aquila-Foligno a precedere il primo giorno di ...

Advertising

giroditalia : Dalle strade d'Italia che mi hanno fatta crescere alle prime pagine del giornale che mi ha vista nascere. “Nibali… - Raiofficialnews : La #Rai premiata al contest europeo @EBU_HQ Connect 2021, una medaglia d’oro e due d’argento ai migliori promo crea… - giroditalia : ?? Just 1 week to the 2021 Giro d’Italia! Which is the edition of the #GirodItalia that excited you the most? Commen… - greenwatcher17 : RT @peloton_tales: Giro d'Italia 1961 #giro #giroditalia #vintagecycling #retrocycling #pelotontales #Giro104 #giro2021 - _swilly_ : RT @sictwit: un giro qua su twitter e si vede subito chi ha rilanciato la bufala su #Biancaneve 'cancellata': i social di Fratelli d'Italia… -