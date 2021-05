Frosinone-Vicenza in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2020/2021 (Di giovedì 6 maggio 2021) Frosinone-Vicenza sarà visibile in tv: ecco di seguito la data, l’orario e le informazioni sulla diretta streaming del match valevole per la trentasettesima giornata di Serie B 2020/2021. I padroni di casa non hanno disputato una grande stagione, ma sperano di chiudere con due vittorie; i veneti, dal canto loro, hanno centrato la salvezza e vogliono restare intorno a metà classifica. Il calcio d’inizio è fissato per le ore 14:00 di venerdì 7 maggio; la diretta tv non sarà disponibile, invece lo streaming sarà su Dazn. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 6 maggio 2021)sarà visibile in tv: ecco di seguito la, l’e le informazioni sulladel match valevole per la trentasettesima giornata di. I padroni di casa non hanno disputato una grande stagione, ma sperano di chiudere con due vittorie; i veneti, dal canto loro, hanno centrato la salvezza e vogliono restare intorno a metà classifica. Il calcio d’inizio è fissato per le ore 14:00 di venerdì 7 maggio; latv non sarà disponibile, invece losarà su Dazn. SportFace.

Advertising

TG24info : Serie B - #Frosinone vs #VICENZA -1, arbitra il signor Maggioni - #TG24.info - - psb_original : Vicenza, Di Carlo: 'Peccato per il sogno play off. A Frosinone bisogna chiudere il discorso salvezza' #SerieB - tuttofrosinone : Vicenza, Nalini: “Noi una squadra operaia: a Frosinone con l’atteggiamento giusto per fare punti”… - tuttofrosinone : Vicenza, Nalini: “Noi una squadra operaia: a Frosinone con l’atteggiamento giusto per fare punti” - tuttofrosinone : FERENTINO REPORT- Frosinone subito al lavoro in vista del Vicenza. Differenziato per Ariaudo, Vettorel e Baroni -