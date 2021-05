E-commerce | scoperta frode fiscale da 630 mln

(Di giovedì 6 maggio 2021) La Guardia di finanza di Pescara e il Nucleo Speciale Entrate di Roma hanno scoperto un centinaio di imprenditori che avrebbero effettuato vendite online, non dichiarate al Fisco. In due anni l’evasione ammonterebbe a più di 330 milioni di euro. abr/mrv/trg su Il Corriere della Città.

ABR24 NEWS

