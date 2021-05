Denunciata 56enne che minacciava passanti con un coltello a Roma (Di giovedì 6 maggio 2021) Denunciata 56enne a piede libero, con le accuse di minacce aggravate e porto abusivo di armi che minacciava passanti con un coltello a Roma I Carabinieri della Stazione Roma Piazza Farnese. Denunciata 56enne, che minacciava passanti con le accuse di minacce aggravate e porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere. Nella serata di Leggi su periodicodaily (Di giovedì 6 maggio 2021)a piede libero, con le accuse di minacce aggravate e porto abusivo di armi checon unI Carabinieri della StazionePiazza Farnese., checon le accuse di minacce aggravate e porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere. Nella serata di

Ultime Notizie dalla rete : Denunciata 56enne Armata di coltello minaccia di morte ragazze in strada: denunciata 56enne Roma " I Carabinieri della Stazione Roma piazza Farnese hanno denunciato a piede libero una 56enne, cittadina tedesca, senza fissa dimora, con le accuse di minacce aggravate e porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere. Nella serata di ieri, i Carabinieri sono intervenuti in piazza ...

Assisi, senza mascherina vuole entrare nel negozio: finiscono al pronto soccorso direttore e vigilante ...il suo da fare per bloccare la 56enne. La donna si è, infatti, scagliata contro i poliziotti con insulti e minacce; si è rifiutata di fornire i documenti. Alla fine è stata bloccata e denunciata per ...

Dall'infermiera, al meccanico: odiare sui social costa caro a 17 persone La polizia ha denunciato 17 persone che sui social hanno insultato le forze dell'ordine e le altre istituzioni. Il questore di Mantova: il web non è zona franca ...

