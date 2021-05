Cuore e sfortuna sotto gli occhi di Mou. Fonseca esce a testa alta

Leggi su sportface

(Di venerdì 7 maggio 2021)glidi Mourinho, la Roma dibatte 3-2 il Manchester United e perde la finale tra i rimpianti per quel 6-2 dell’andata maturato in un secondo tempo disastroso ad Old Trafford. In una settimana sconvolta dall’annuncio di Jose Mourinho a partire dalla prossima stagione, la Roma cambia veste (dal 3-4-2-1 al 4-2-3-1), vince, sfiora il gol della speranza e sbatte contro un De Gea al top come mai gli è capitato di fare in questa stagione. Tantoma anche tantaper i giallorossi che se ad Old Trafford hanno perso tre calciatori per infortuni nel primo tempo, oggi hanno dovuto fare a meno nel primo tempo di Smalling. Da un problema, nasce una risorsa: Darboe, classe 2001, entra in campo con personalità e guida il centrocampo da veterano, spezzando azioni e impostando manovre. ...