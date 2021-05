Cittadella, Christian D’Urso indagato per omicidio stradale (Di giovedì 6 maggio 2021) Il Cittadella è concentrato sul campionato di Serie B con l’obiettivo di conquistare la qualificazione ai playoff e giocarsi la promozione in Serie A. Sono emersi problemi fuori dal campo che riguardano il calciatore Christian D’Urso. Il centrocampista è indagato per omicidio stradale. L’episodio risale al 23 aprile, il giocatore ha investito un noto collaboratore, Lino Simonetto. L’uomo di 77 anni giungeva in bicicletta, mentre il ragazzo guidava l’auto. Inizialmente l’accusa era quella di lesioni colpose, ma dopo la morte è passata a omicidio stradale. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 6 maggio 2021) Ilè concentrato sul campionato di Serie B con l’obiettivo di conquistare la qualificazione ai playoff e giocarsi la promozione in Serie A. Sono emersi problemi fuori dal campo che riguardano il calciatore. Il centrocampista èper. L’episodio risale al 23 aprile, il giocatore ha investito un noto collaboratore, Lino Simonetto. L’uomo di 77 anni giungeva in bicicletta, mentre il ragazzo guidava l’auto. Inizialmente l’accusa era quella di lesioni colpose, ma dopo la morte è passata a. L'articolo CalcioWeb.

