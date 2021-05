Chi è Tony Dallara | carriera | vita privata e malattia del cantante

Leggi su urbanpost

(Di giovedì 6 maggio 2021) Chi è, l’artista che non è riuscito a trattenere le lacrime ad “Oggi è un altro giorno”, il programma di Serena Bortone in onda su Raiuno. Ilera insieme alla moglie Patrizia, quando è arrivato in studio il videomessaggio della figlia Lisa. La donna ha dedicato ai suoi genitori queste parole: «Ciao mamma, ciao papà. Questi pochi secondi non bastano per dire quello che avete fatto per me nella nostra, quanto siete importanti per me adesso e quanto lo sarete ancora in futuro. Grazie davvero di tutto, siete una fonte inesauribile d’amore, di ispirazione incredibile. Vi voglio un sacco bene». Affermazioni che hanno fatto sciogliere, per il quale la famiglia è davvero tutto. Sveliamo qualcosa in più su di lui:...