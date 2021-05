Campania, vaccini Pfizer e Moderna: seconda dose dopo 42 giorni (Di giovedì 6 maggio 2021) L’obiettivo è quello di vaccinare una più ampia platea di persone. Il richiamo dei vaccini Pfizer e Moderna slitta a 42 giorni dopo la prima somministrazione. I tempi si allungano per immunizzare più persone, ma il Comitato tecnico scientifico rasserena: “Protezione alta già con la prima dose”. vaccini Pfizer e Moderna: seconda dose dopo 42 L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 6 maggio 2021) L’obiettivo è quello di vaccinare una più ampia platea di persone. Il richiamo deislitta a 42la prima somministrazione. I tempi si allungano per immunizzare più persone, ma il Comitato tecnico scientifico rasserena: “Protezione alta già con la prima”.42 L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

