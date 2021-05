Campania: la pandemia influenza le scelte sulla casa. 6 Maggio 2021 (Di giovedì 6 maggio 2021) Campania. Un recente studio commissionato dall’agenzia immobiliare digitale Houstate.it, ha fatto emergere come – in questi ultimi 12 mesi – siano cambiate drasticamente le decisioni delle famiglie campane in materia di vendita ed acquisto della casa. Gli intervistati, con le loro risposte, hanno fatto emergere una forte tendenza – circa il 70% – nel ricercare uno spazio aperto, con balconi o giardino, e degli spazi più ampi rispetto a quelli in cui ora abitano. Quasi il 65% dei partecipanti al sondaggio ha dichiarato di cercare una casa indipendente, ma anche che le sue preferenze sono cambiate a seguito dello scoppio della pandemia. Ma nello studio c’è stato spazio anche per un approfondimento sul mercato immobiliare. Oltre il 45% degli intervistati non ritiene ci sia stato un calo dei prezzi di mercato delle case. ... Leggi su limemagazine.eu (Di giovedì 6 maggio 2021). Un recente studio commissionato dall’agenzia immobiliare digitale Houstate.it, ha fatto emergere come – in questi ultimi 12 mesi – siano cambiate drasticamente le decisioni delle famiglie campane in materia di vendita ed acquisto della. Gli intervistati, con le loro risposte, hanno fatto emergere una forte tendenza – circa il 70% – nel ricercare uno spazio aperto, con balconi o giardino, e degli spazi più ampi rispetto a quelli in cui ora abitano. Quasi il 65% dei partecipanti al sondaggio ha dichiarato di cercare unaindipendente, ma anche che le sue preferenze sono cambiate a seguito dello scoppio della. Ma nello studio c’è stato spazio anche per un approfondimento sul mercato immobiliare. Oltre il 45% degli intervistati non ritiene ci sia stato un calo dei prezzi di mercato delle case. ...

