Bekaert | partono 113 licenziamenti | stop alla Cig per Covid

(Di giovedì 6 maggio 2021) Stanno arrivando oggi i telegrammi di licenziamento per i 113 lavoratori delladi Figline Valdarno (Firenze), per i quali è terminato il periodo di Cassa integrazione (Cig). L'articolo proviene da Firenze Post.

Stanno arrivando oggi i telegrammi di licenziamento per i 113 lavoratori delladi Figline Valdarno (Firenze), per i quali è terminato il periodo di Cassa integrazione Covid. E' quanto si apprende da fonti sindacali. L'azienda, che ha annunciato dal 2018 la dismissione ...... con cui il polo di Piombino possa dare un ruolo anche a quelle maestranze locali che sono rimaste fuori in questa drammatica vicenda della. E' evidente che se si parla di ...Gli operai della Bekaert stanno ricevendo i telegrammi di avviso di licenziamento. Stanno arrivando oggi i telegrammi di licenziamento per i 113 lavoratori della Bekaert di Figlin ...Terminato il periodo di cassa integrazione e in mancanza di una proroga de gli ammortizzatori sociali per i dipendenti sono scattati i licenziamenti ...