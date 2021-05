Andrea Iannone a Cecilia Rodriguez | “Mai avuto il numero di Giulia Salemi”

(Di giovedì 6 maggio 2021)nella bufera dopo Il Punto Z,le risponde: “Maiildi” Ieri sera su Mediaset Play Infinity è stata trasmessa una nuova puntata de Il Punto Z di Tommaso Zorzi. Una puntata ricca di ospiti, tra i quali. Proprio quest’ultima ha fatto molto discutere sui social per alcune rivelazioni fatte su. Cosa ha detto? Per chi non lo sapesse la fidanzata di Ignazio Moser a L’Isola dei Famosi ha rivelato che quest’ultima, poco prima di partecipare alla terza edizione del GF Vip, si sarebbe frequentata con suo fratello Jeremias e nello stesso tempo si sarebbe sentita anche con...

blakeshearts : RT @AtlantisProm: Andrea Iannone che nella stessa storia difende Giulia e nel frattempo sponsorizza anche un bar sto piangendo - Sbechemia : @AlessiofFratini Ma la offendono con Andrea iannone? Perché? - GiuliaZaccaro1 : RT @Cracra19232282: Grande Andrea Iannone che risponde ?????? eccola la berita' cara CR #prelemi #piudonnecomegiulia - Lawyerg08097353 : Grazie ad Andrea Iannone ma se pensate l'abbia fatto per amore di verità, vi sbagliate Ciao #prelemi -

Cecilia Rodriguez "Voglio figlio da Ignazio Moser"/"Vera Gemma? Stato già con brutte" Cecilia Rodriguez a Punto Z: 'Ho chiuso con Giulia Salemi per Francesco Monte e' La questione poi ...Poi aggiunge: 'Il problema è che ho visto una ragazza che in quel momento aveva una mezza storia con mio fratello Jeremias , poi sua mamma aveva detto una cosa suche la chiamava. ...PierPaolo Pretelli scende in campo per difendere la sua fidazanta Giulia Salemi e si scaglia contro la giovane Cecilia Rodriguez ...Cecilia Rodriguez ha spiegato il motivo per cui non è in buoni rapporti con Giulia Salemi e perché non si seguono più su Instagram.