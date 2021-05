“‘Amica amica’ e poi…” Cecilia Rodriguez | finalmente fuori tutta la verità su Giulia Salemi

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 6 maggio 2021) All’Isola dei Famosi non solo prove, fame, ricompense e voltafaccia. A questa edizione del reality condotto da Ilary Blasi, il gossip e le dinamiche si snodano anchedall’Honduras, soprattutto quando due famose “ex” si sono ritrovate faccia a faccia proprio nello studio della trasmissione. Chiaramente stiamo parlando di. Proprio la prima è tornata a parlare del suo rapporto con l’influencer italo persiana. Le due si sono riviste all‘Isola dei Famosi. Entrambe in trasmissione per due motivi differenti: la sorella di Belen è stata invitata dalla produzione per sostenere il fidanzato Ignazio Moser mentre laè stata chiamata a supportare la madre Fariba Tehrani. Si è parlato tantissimo di litigi e incomprensioni tra...