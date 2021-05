Ventura | ' Il Napoli farebbe un affare con Spalletti'

Enzovit : Ventura: 'Spalletti al Napoli? Glielo auguro'' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: IL PARERE - Ventura: 'Spalletti-Napoli? Sarebbe un affare per entrambi, lotta Champions? Atalanta e Milan dentro, gli a… - susydigennaro : RT @napolimagazine: IL PARERE - Ventura: 'Spalletti-Napoli? Sarebbe un affare per entrambi, lotta Champions? Atalanta e Milan dentro, gli a… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: IL PARERE - Ventura: 'Spalletti-Napoli? Sarebbe un affare per entrambi, lotta Champions? Atalanta e Milan dentro, gli a… - apetrazzuolo : IL PARERE - Ventura: 'Spalletti-Napoli? Sarebbe un affare per entrambi, lotta Champions? Atalanta e Milan dentro, g… -

Ultime Notizie dalla rete : Ventura Napoli

"Spalletti alsarebbe un affare" In particolare,ha elogiato il tecnico toscano: "Con Spalletti ho uno straordinario rapporto, non so se andrà al. Da un lato glielo auguro ...Il Bari dei miracoli di Gian Pierochiuse decimo e il Catania di Atzori e Mihajlovic ...7° posto in A 3° posto in A Lazio 12° posto in A 6° posto in A Milan 3° posto in A 4° posto in A6°...L'ex ct: "Da un lato glielo auguro perché se Gattuso non resterà in azzurro la società potrebbe farci un pensierino: lui sarebbe affamato e dopo 2 anni d'attesa" ...L'ex tecnico ha promosso l'eventuale arrivo a Napoli di Luciano Spalletti: 'Lui sarebbe affamato, dopo 2 anni d'attesa ti aumenta il sacro fuoco'.