Scuola in agonia ma senza conoscenza... (Di mercoledì 5 maggio 2021) Il quadro del sistema scolastico italiano tratteggiato martedì mattina dal ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi davanti alle Commissioni congiunte di Camera e Senato non stupisce più di tanto. Resta tuttavia lo sconforto per un Paese come l'Italia che, nel 2021, non riesce ancora a dare uguali opportunità formative ai nostri ragazzi. Disuguaglianze, dispersione, povertà educativa segnano in maniera profonda e negativa un modello non più funzionale non solo alla crescita della nazione, ma anche alla formazione di una classe dirigente degna di questo nome. Ci si poteva pensare già 40 anni fa, quando le conseguenze della delegittimazione nei confronti di una Scuola fatta di impegno e di sacrificio a favore di una non ben definita democrazia scolastica, unita ai primi «tagli» al sistema, rendevano già evidenti le profonde crepe apertesi nell'istruzione italiana.

