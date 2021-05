Returnal ha dei cheat nascosti attivabili collegando una tastiera alla PS5

(Di mercoledì 5 maggio 2021) A quanto pare, si possono attivare iin, ma probabilmente non per molto. Sembra che lo sviluppatore Housemarque abbia accidentalmente lanciato il gioco con una serie diattivi. I comandi e i codici di debug vengono utilizzati continuamente nello sviluppo, allo scopo di test rapidi e messa a punto. Di solito, tuttavia, sono noti solo agli sviluppatori. Senza un modo per i giocatori di inserirli nel gioco finito, rimangono segreti. Non è il caso di, a quanto pare, come ha scoperto questa settimana l'utente YouTube TheRandomizer. Leggi altro...

Eurogamer_it : Returnal ha dei trucchi nascosti! #PS5 #Returnal - Vitoiuvara : Oggi torno a giocare Returnal che gli schiaffi mi piacciono ma, sopratutto, alle 21 potremo finalmente provare Mari… - zave : #Returnal: a quanto capisco da chi ci sta giocando, esistono dei portali che ri-trasportano dai boss, una volta rag… - brema82 : Comunque, dalle prime scorribande, #Returnal pare davvero eccezionale per atmosfera, shooting e dinamismo dei comba… - tech_gamingit : Returnal Guida: Come aggirare l'assenza dei salvataggi -

Come tutti ben sanno, in Returnal (qui la nostra recensione) non esistono dei checkpoint: chiudere il gioco o spegnere la console, significa riavviare da capo un ciclo. L'unico modo per prevenire questo è lasciare la console in modalità riposo. A quanto pare, si possono attivare i cheat in Returnal, ma probabilmente non per molto. Sembra che lo sviluppatore Housemarque abbia accidentalmente lanciato il gioco con una serie di cheat attivi. I comandi e i codici di debug vengono utilizzati continuamente nello sviluppo, allo scopo di test rapidi e messa a punto. Di solito, tuttavia, sono noti solo agli sviluppatori. Senza un modo per i giocatori di inserirli nel gioco finito, rimangono segreti.