Parma, diciottenne trovato morto in un mulino abbandonato. “Ucciso con un coltello”. In questura la fidanzata e l’ex di lei (Di mercoledì 5 maggio 2021) Il corpo senza vita di un diciottenne è stato ritrovato in un mulino abbandonato in via Volturno a Parma. Sul corpo evidenti ferite da armi da taglio all’addome. La vittima, Daniele Tanzi, 18enne di Casalmaggiore (Cremona), si trovava in un fabbricato ormai dismesso alle porte della città, comunemente utilizzato dai senzatetto della zona come appoggio o riparo per la notte. Al momento sono in corso le ricerche dell’arma del delitto, con tutta probabilità abbandonata in un canale nei pressi dell’edificio. Stando a quanto trapela dai giornali locali, sembra che il giovane si trovasse lì assieme alla fidanzata – interrogata dalla questura e ferita anche lei – e poi entrambi sarebbero stati raggiunti da una terza persona. A dare l’allarme è stata la stessa ragazza, le cui ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 5 maggio 2021) Il corpo senza vita di unè stato riin unin via Volturno a. Sul corpo evidenti ferite da armi da taglio all’addome. La vittima, Daniele Tanzi, 18enne di Casalmaggiore (Cremona), si trovava in un fabbricato ormai dismesso alle porte della città, comunemente utilizzato dai senzatetto della zona come appoggio o riparo per la notte. Al momento sono in corso le ricerche dell’arma del delitto, con tutta probabilità abbandonata in un canale nei pressi dell’edificio. Stando a quanto trapela dai giornali locali, sembra che il giovane si trovasse lì assieme alla– interrogata dallae ferita anche lei – e poi entrambi sarebbero stati raggiunti da una terza persona. A dare l’allarme è stata la stessa ragazza, le cui ...

