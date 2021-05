Napoli, documenti falsi venduti ai clandestini. Sequestrato un internet point. Quattordici arresti (Di mercoledì 5 maggio 2021) Dietro un innocuo internet point di Napoli si nascondeva un’associazione a delinquere. Composta da afgani, pakistani e italiani. Che dietro compenso produceva documenti falsi. Per permessi di soggiorno in Italia a immigrati clandestini. I destinatari erano pakistani, indiani, tunisini. Marocchini, afghani, ucraini e russi. Oltre a extracomunitari delle ‘aree di crisi’ a rischio terroristico. Blitz a Napoli, Sequestrato un internet point Il blitz dei carabinieri del Ros ha permesso di sgominare l’organizzazione. Dedita al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Sequestrato l’internet point di Napoli. Secondo le indagini della Procura era la base ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 5 maggio 2021) Dietro un innocuodisi nascondeva un’associazione a delinquere. Composta da afgani, pakistani e italiani. Che dietro compenso produceva. Per permessi di soggiorno in Italia a immigrati. I destinatari erano pakistani, indiani, tunisini. Marocchini, afghani, ucraini e russi. Oltre a extracomunitari delle ‘aree di crisi’ a rischio terroristico. Blitz aunIl blitz dei carabinieri del Ros ha permesso di sgominare l’organizzazione. Dedita al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.l’di. Secondo le indagini della Procura era la base ...

