"Mio figlio, ve lo chiedo io…". Caso Vannini, la richiesta di Antonio Ciontoli in carcere. Cosa sta succedendo (Di mercoledì 5 maggio 2021) Si torna a parlare della morte di Marco Vannini ed in particolare di una richiesta di Antonio Ciontoli dopo la condanna confermata in cassazione a a 14 anni di carcere. Antonio Ciontoli infatti ha chiesto di poter stare in cella con il figlio Federico, anch'egli condannato. La richiesta è però stata respinta per questioni di protocollo. L'uomo avrebbe letteralmente chiesto: "Posso stare in stanza con mio figlio? È solo un ragazzo". Questa la domanda al direttore del carcere romano di Rebibbia. Sia Antonio Ciontoli che il figlio, poco dopo, si sono presentati all'istituto penitenziario poche ore dopo la sentenza di terzo grado.

