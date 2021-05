Meghan Markle diventa scrittrice: arriva il suo primo libro (Di mercoledì 5 maggio 2021) Meghan si scopre scrittrice e da alla luce il suo primo libro per bambini: The Bench, scopriamo da dove nasce l’idea del libro. The Bench, il primo libro per bambini di Meghan Markle fiorisce dalle parole di una poesia da lei dedicata a suo marito Harry. Un’analisi del rapporto padre figlio in un libro destinato alle famiglie e ai più piccini. Il libro sarà lanciato il prossimo 8 giugno ed entrerà a far parte della collana Children’s Book di Random House. Scopriamo come è nata l’idea che ha dato vita al libro. The Bench di Meghan Markle: il libro nato da una poesia Ad emergere tra le pagine illustrate di The Bench c’è ... Leggi su donnaglamour (Di mercoledì 5 maggio 2021)si scopree da alla luce il suoper bambini: The Bench, scopriamo da dove nasce l’idea del. The Bench, ilper bambini difiorisce dalle parole di una poesia da lei dedicata a suo marito Harry. Un’analisi del rapporto padre figlio in undestinato alle famiglie e ai più piccini. Ilsarà lanciato il prossimo 8 giugno ed entrerà a far parte della collana Children’s Book di Random House. Scopriamo come è nata l’idea che ha dato vita al. The Bench di: ilnato da una poesia Ad emergere tra le pagine illustrate di The Bench c’è ...

