Le cuffie wireless a energia solare con autonomia infinita

Leggi su wired

(Di mercoledì 5 maggio 2021) (Foto: Urbanista)Basta esporle al sole oppure a qualsiasi altra fonte di illuminazione artificiale anche indoor per fare il pieno alla batteria delle innovativesenza fili Urbanista Los Angeles a. Il brand svedese si è affidato allo speciale materiale Powerfoyle di Exeger in grado convertire qualsiasi forma di luce inpulita. In appena un’ora di esposizione sotto il cielo limpido si guadagnano circa tre ore di ascolto o due se è nuvoloso. Il segreto di Urbanista Los Angeles è proprio la tecnologia Powerfoyle di Exeger che apre a una ricarica costante sia nella vita outdoor all’aperto sia mentre si sta lavorando in ufficio o si è impegnati nelle faccende domestiche, per un ascolto potenzialmente senza interruzioni. Le celle fotovoltaiche sono infatti integrate nel materiale senza gravare su ...