La Teva di Nerviano chiuderà | molti lavoratori a rischio anche a Bollate e dintorni

(Di mercoledì 5 maggio 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Annunciata la chiusura delladi: ci lavoranoresidenti delse. LaItalia dinel 2022, lasciando a casa 400 persone. E’ questo il grave annuncio arrivato settimana scorsa, che riguardala nostra zona poichè in questa storica azienda, ex gruppo Carlo Erba lavoranomolte persone provenienti tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Cinquantenni : #Nerviano crisi #Teva: nessun passo indietro dall’azienda,la vertenza va a Roma, ma anche a #Bulciago vuole chiuder… - antoniodegreg14 : Teva chiude a Nerviano: 350 lavoratori a casa -

Ultime Notizie dalla rete : Teva Nerviano

IL GIORNO

: 300 dipendenti rischiano il posto Oggi, giovedì 22 aprile, si è tenuta un'assemblea sindacale nell'area esterna della mensa all'aziendadi. Martedì 20 aprile si è tenuto l'...Per non parlare del fatto chenon ha mai fatto neppure un'ora di cassa integrazione". ..."Chiederemo un incontro in Regione Lombardia e poi ci rivolgeremo al ministero per lo Sviluppo economico - afferma Marco Napoli della Femca Cisl -. Dopo l'incontro di questo pomeriggio con il sindaco ...La proprietà dell'azienda, fra le più importanti in Italia ha comunicato una perdita dei volumi di produzione pari al 75% ...