Google: in arrivo una collaborazione che rivoluzionerà tutto (Di mercoledì 5 maggio 2021) Google è pronta ad una collaborazione con un noto operatore telefonico. Un progetto che avrà la priorità di spingere sui Big Data. Big Data Google (AdobeStock)Google è pronta ad una collaborazione importante con Vodafone. Le due aziende sono in procinto di stabilire una partnership strategica. Il progetto ha come durata temporale di 6 anni, in questo periodo saranno al lavoro per creare Nucleus. Saranno impiegati circa 1000 dipendenti delle rispettive aziende che opereranno tra la Spagna, Regno Unito e Stati Uniti. La piattaforma avrà un sistema chiamato Dynamo che avrà la capacità di spostare una mole enorme di dati a livello mondiale dalla fonte al cloud. Addirittura si parla di 50 terabyte di dati ogni giorno, per fare un paragone sarebbero 25.000 ore di film in HD.

