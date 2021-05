Formula 1 | Grosjean torna su una monoposto | guiderà la Mercedes di Hamilton in test al GP di Francia

(Di mercoledì 5 maggio 2021) “Che opportunità! Grazie mille a Toto Wolff e a tutto il team. Un ultimo giro davanti al mio pubblico di casa al Gran Premio dicon unaF1, cosa c’è di meglio?”. Sono queste le parole scritte da Romainsul proprio profilo Twitter. Unche ha visto interrompere la sua carriera in F1 in seguito al tremendo incidente nel Gran Premio del Bahrein, ormai lo scorso 29 novembre. Il franceseora su unadopo aver ottenuto l’ok per guidare laW10 di Lewisin una demo al Gran Premio diil 27 giugno, e poi in una giornata dicompleta il 29 giugno. SportFace.

sportface2016 : #Formula1 Romain #Grosjean torna su una monoposto: il francese guiderà la Mercedes di Hamilton in test al GP di F… - sportal_it : Riecco Grosjean: la Mercedes mantiene la promessa - FormulaPassion : #F1 | #Grosjean, esibizione con #Mercedes al @PaulRicardTrack -

Ultime Notizie dalla rete : Formula Grosjean

Toto Wolff ha mantenuto la promessa: Romaintornerà in1 per un test al volante della Mercedes . Il pilota francese guiderà la W10 al Paul Ricard il prossimo 29 giugno, ma già due giorni prima farà qualche demo laps in ...... O' Ward raccoglie i frutti del suo lavoro e ora la McLaren che gli ha promesso un test in... Pietro Fittipaldi (sulla vettura che Romainlascia libera sugli ovali, ndr) ha toccato ...Il francese si esibirà al volante della monoposto campione del mondo 2019 in occasione del Gran Premio di Francia, poi l'avrà a disposizione per un'intera giornata di test al Paul Ricard nella giornat ...Il pilota francese chiuderà simbolicamente la sua avventura in F1 guidando la vettura 2019 in un test speciale a fine giugno.