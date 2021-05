Federica Panicucci conduce la Partita del Cuore. In campo anche Andrea Agnelli e i piloti Ferrari (Di mercoledì 5 maggio 2021) Federica Panicucci Martedì 25 maggio, in prima serata su Canale 5, appuntamento con la “La Partita del Cuore – 30° Edizione”, per la prima volta in esclusiva sulle Reti Mediaset (con buona pace della Rai). A sfidarsi a scopo umanitario a sostegno dell’Istituto di Candiolo - Fondazione Piemontese per la ricerca sul cancro onlus, presieduta da Donna Allegra Agnelli, saranno la Nazionale Italiana Cantanti, capitanata da Enrico Ruggeri, e i Campioni per la Ricerca, capitanati da Andrea Agnelli, discusso (ex) promotore della Superlega. L’evento, condotto da Federica Panicucci, sarà in diretta dall’Allianz Stadium di Torino. La telecronaca della Partita sarà affidata a Pierluigi Pardo, mentre Giorgia Rossi, a bordo ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 5 maggio 2021)Martedì 25 maggio, in prima serata su Canale 5, appuntamento con la “Ladel– 30° Edizione”, per la prima volta in esclusiva sulle Reti Mediaset (con buona pace della Rai). A sfidarsi a scopo umanitario a sostegno dell’Istituto di Candiolo - Fondazione Piemontese per la ricerca sul cancro onlus, presieduta da Donna Allegra, saranno la Nazionale Italiana Cantanti, capitanata da Enrico Ruggeri, e i Campioni per la Ricerca, capitanati da, discusso (ex) promotore della Superlega. L’evento, condotto da, sarà in diretta dall’Allianz Stadium di Torino. La telecronaca dellasarà affidata a Pierluigi Pardo, mentre Giorgia Rossi, a bordo ...

