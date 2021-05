Fedele: “Mourinho era un colpo da De Laurentiis, se non l’ha preso …” (Di mercoledì 5 maggio 2021) Fedele: “Mourinho era un colpo da De Laurentiis, se non l’ha preso vuol dire che ci sarà ridimensionamento” A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Enrico Fedele, ex dirigente, per parlare del Napoli, di Mourinho nuov o allenatore della Roma, di De Laurentiis e di altro. Queste le sue parole: SU SPALLETTI ED ALLEGRI AL NAPOLI Qualche altro giovane non si sa l’impatto che può avere. Alla fine sembra che ci sia più possibilità con Spalletti e poi le alternative. Allegri? Assolutamente no. Quando ho letto le dichiarazioni di Mourinho in cui spiegava che sarebbe andato in Italia mi è venuto un lampo, poteva essere un colpo alla De Laurentiis. Se ... Leggi su retecalcio (Di mercoledì 5 maggio 2021): “era unda De, se nonvuol dire che ci sarà ridimensionamento” A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Enrico, ex dirigente, per parlare del Napoli, dinuov o allenatore della Roma, di Dee di altro. Queste le sue parole: SU SPALLETTI ED ALLEGRI AL NAPOLI Qualche altro giovane non si sa l’impatto che può avere. Alla fine sembra che ci sia più possibilità con Spalletti e poi le alternative. Allegri? Assolutamente no. Quando ho letto le dichiarazioni diin cui spiegava che sarebbe andato in Italia mi è venuto un lampo, poteva essere unalla De. Se ...

